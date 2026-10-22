Reseña | Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen

El 2026 es sin duda el año de Capcom, habiendo lanzado cinco juegos de inmensa calidad durante todo el mismo, y ahora, hemos llegado a su último lanzamiento del año Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, una expansión titulada exactamente como la expansión del juego original y que se afican enormemente en los conceptos del destino, el libre albedrío y la responsabilidad personal que permean toda la experiencia y que por su parte también transforma al juego en uno de los mejores RPGs de acción de esta generación.

En 2012, el original Dragon’s Dogma, dirigido por Hideaki Itsuno, fue lanzado al mercado, recibiendo sin fin de críticas mixtas en donde una parte de la audiencia y la crítica especializada llegaron a amar lo extraño y único del título, mientras que otros llegaron a odiarlo, pues efectivamente era una obra truncada, hecha bajo un presupuesto no del todo óptimo y con enormes carencias narrativas que afectan sus propias ambiciones temáticas.

Itsuno, ya no está en Capcom, siendo Dragon’s Dogma 2 su último proyecto en la empresa, pero aunque ya no este, su legado persiste, pues Kento Kinoshita, director de la expansión del primer juego, regresa para dirigir esta nueva expansión y sin duda Kenoshita entiende exactamente lo que Itsuno tenía en mente y por primera vez, ha logrado ejecutar la idea de la manera más completa posible.

Pero… ¿De qué va Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen?

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen nos cuenta la historia del Arisen, una figura de mito dentro del universo del juego que está condenado, en cierta manera, a pelear con el Dragón, una criatura de destrucción que amenaza a este mundo de manera casi constante. Ambos entes están atrapados en su ciclo de lucha y será responsabilidad del jugador, tomar las riendas del Arisen e intentar escapar de este ciclo de una vez por todas.

La expansión Dark Arisen, expande la historia y el trasfondo histórico de gran manera, al presentar una narrativa mucho más directa y completa que aquella del juego base, haciendo uso de cutscenes mucho más tradicionales y NPCs que se sienten mucho más completos. Esto es un contraste grande con respecto al juego base en donde todo se siente mucho más abstracto o críptico, pero es gracias a ese contraste que Dark Arise se siente como un verdadero clímax narrativo dentro de la franquicia, lo cual le da un valor enorme a la expansión nada más por ese simple hecho.

Sin embargo, a pesar de que las nuevas adiciones a la narrativa se sienten bastante sustanciosa, no terminan por arreglar la inconsistencia narrativa en toda la experiencia, sobretodo para alguien que está jugando el juego por primera vez y no tiene el contexto del primero, sino que simplemente está aprendiendo todo acá por primera vez.

La carencia narrativa es compensada con su sistema de combate

Dragon’s Dogma 2 nunca será perfecto en ese aspecto, pero lo compensa con uno de los mejores sistemas de combate de un RPG de acción, un hermoso mundo lleno de secretos por explorar y una dosis bastante balanceada de caos que hace que cada hora del juego sea una verdadera aventura, el mejor ejemplo del concepto de “jugabilidad emergente” y que justamente hizo del primer juego algo tan memorable, y que se repite aquí nuevamente, con un apartado gráfico mucho más elevado y un combate mucho más refinado.

Esto nos lleva a las múltiples adiciones que la expansión aporta al juego base. Estos cambios no solo transforman Norgan (la nueva zona donde transcurre la historia), sino que impactan toda la aventura. Un gran ejemplo es el rendimiento general: aunque recibió duras críticas durante el lanzamiento por su pésimo estado en PC y consolas, hoy los desarrolladores lo han optimizado por completo. De hecho, muchos usuarios reportan que han duplicado sus FPS en PC, mientras que en consolas el juego mantiene ahora unos sólidos 60 FPS fijos.

Más calabozos para explorar en esta nueva aventura

Ahora que el juego se puede jugar de manera placentera, también se han incluido 12 nuevos calabozos de alto nivel, los cuales están diseñados como pruebas de alta dificultad para aquellos que se atrevan, corrigiendo en gran medida, la falta de contenido, de la que se acusó al juego base durante bastante tiempo. Cada calabozo es único y los parámetros para encontrarlos y completarlos realmente iluminan el hecho que esta expansión está hecha con mucho cariño y atención al detalle.

Además, de los calabozos, se han incluido también nuevas clases de enemigos, corrigiendo por mucho otro de los fallos del juego base, junto con nuevas armas, armaduras, items, coleccionables y por supuesto un nuevo mapa, que cubre al menos un tercio de lo que es el mapa del juego base y que no solo contiene nuevas cuevas, enemigos y calabozos, sino también, nuevas misiones, NPCs, y por supuesto, nuevos misterios y secretos.

La verdad, es que de todas mis horas en el título, una gran parte se ha ido simplemente en comenzar a caminar por el mundo sin saber a donde llegaré y en gran parte, cada caminata me ha llevado a nuevas situaciones, ya sea a nivel de historia, combate o simples interacciones con otros NPCs, los famosos Pawns; compañeros IA que hacen de la aventura, una empresa para nada solitaria.

Este DLC añade muchísimas horas de juego

Todas las nuevas adiciones convierten a Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen en la mejor versión del juego y suman muchísimas horas de contenido. Sin embargo, en lo personal, el nuevo sistema de equipamiento mantendrá enganchada a la comunidad durante mucho tiempo. En la zona de Norgan, además de los múltiples objetos para recolectar, los jugadores encuentran botines: ítems sin valor aparente que un NPC especial valora para transformarlos en el mejor equipamiento del juego.

Por lo que la cacería por el mejor arma o el mejor par de botas se convierte ahora en otro de los objetivos del juego, y el sentimiento de recompensa es casi inmediato, por lo que explorar se vuelve una experiencia mucho más divertida, sabiendo que en definitiva valdrá la pena.

Norgan es una zona de dificultad alta, y llegar a ella en bajo nivel es una tortura, asi que se recomiendo al menos tener nivel 40 para comenzar a explorar dicha zona, y sin embargo Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen también agrega el tan esperado “Hard Mode” el cual hace a los enemigos mucho más poderosos, agresivos e inteligentes; un reto solo para los más experimentados.

Conclusión

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen es la versión definitiva de uno de los juegos más infravalorados de Capcom y que ahora se convierte en una experiencia muchísimo más llevadera, completa y satisfactoria, sin decir que ahora también se juega con un rendimiento increíble que permite apreciar lo hermoso del juego y su dirección de arte, en definitiva uno de los videojuegos que mejor adapta ese sentimiento de aventura que se consigue en su mayoría solo en novelas o jugando D&D. Imperdible.

Esta reseña fue realizada en PC gracias al código cedido por Capcom Latinoamérica. Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.