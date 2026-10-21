Airtek se consolida como el proveedor de internet más premiado de Venezuela

Por tercer año consecutivo, la empresa de telecomunicaciones Airtek obtuvo el reconocimiento a la Mejor Red Fija de Venezuela (Best Fixed Network), uno de los cuatro galardones recibidos por la compañía en los Speedtest Awards de Ookla.

La operadora, con presencia en los estados Zulia y Falcón, también fue distinguida en las categorías de Red Fija Más Rápida, Mejor Experiencia Fija de Videojuegos y Red Fija Mejor Valorada del país.

Video Referencial

Los reconocimientos otorgados por Ookla (empresa dedicada a la inteligencia de conectividad y creadora de Speedtest) resultan de evaluaciones sobre el desempeño de los proveedores de Internet fijo en el mercado venezolano. Estos cuatro galardones se suman al historial de distinciones internacionales obtenidas por la empresa gracias al rendimiento de su red de fibra óptica.

Fundada en 2008 en el estado Zulia, Airtek ofrece servicios de telecomunicaciones mediante fibra óptica en la región occidental (Zulia y Falcón), incluyendo el servicio de televisión (Airtek TV) como parte de su oferta residencial.

Conoce los nuevos galardones otorgados a Airtek

Airtek obtuvo la categoría Best Fixed Network al registrar 73,15 puntos en el Speedtest Connectivity Score, superando los 70,72 puntos del operador ubicado en la segunda posición. Este indicador evalúa el desempeño integral de las redes a partir de tres componentes:

Velocidad y capacidad de respuesta: 50% del peso total.

50% del peso total. Navegación web: 25% del peso total.

25% del peso total. Reproducción de video: 25% del peso total.

En esta medición, la compañía alcanzó 91,22 puntos en experiencia de navegación web y 70,63 puntos en reproducción de video. Asimismo, el informe de Ookla determinó que el 99,04% de los usuarios evaluados no experimentó interrupciones por recarga en la mayoría de sus reproducciones de video, mientras que el 94,02% accedió a contenidos en resolución Full HD o superior en la mayor parte de las ocasiones.

Red Fija Más Rápida: velocidades medianas de descarga de 175,21 Mbps

En la categoría Fastest Fixed Network, la empresa logró 65,37 puntos en el Speed Score, parámetro utilizado por Ookla para medir el rendimiento de velocidad.

Durante el período comprendido entre enero y junio de 2026, la operadora registró velocidades medianas de 175,21 Mbps de descarga y 164,90 Mbps de subida, posicionándose con los resultados más altos del análisis. La metodología del Speed Score combina las velocidades de descarga y subida con la latencia de la red, asignando ponderaciones del 70%, 20% y 10%, respectivamente.

Mejor Experiencia Fija de Videojuegos: 84,43 puntos en Game Score

Airtek recibió también la distinción Best Fixed Gaming Experience tras alcanzar 84,43 puntos en el Game Score de Ookla, la puntuación más alta entre los proveedores evaluados.

De acuerdo con el informe del primer semestre de 2026, la red registró una latencia de juego de 100,37 milisegundos (la menor del estudio) y una variación de latencia (jitter) de 14,82 milisegundos. El Game Score analiza cuatro componentes esenciales para el juego en línea:

Latencia (50%)

Jitter (20%)

Velocidad de descarga (20%)

Velocidad de subida (10%)

Su metodología incluye pruebas hacia servidores de videojuegos reales y mediciones iniciadas por los usuarios.

Red Fija Mejor Valorada: reconocimiento a la percepción de los usuarios

El cuarto galardón corresponde a Top-Rated Fixed Network, categoría concedida por Ookla que mide la percepción directa de los consumidores, complementando las evaluaciones técnicas del rendimiento de la infraestructura.

Con los resultados obtenidos en 2026, la compañía reafirma su posicionamiento en el sector de las telecomunicaciones internacionales, en un mercado donde la velocidad, la estabilidad y la satisfacción del usuario continúan siendo los factores centrales de evaluación.

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