Windblown lanza su actualización previa a la llegada de la versión 1.0

Motion Twin ha lanzado hoy la última actualización de acceso anticipado de Windblown: la actualización 0.9999999. Esta incorpora nuevas posibilidades para crear builds, importantes ajustes al sistema de combate y numerosas mejoras generales que preparan el terreno para todo lo que llegará con el lanzamiento de la versión 1.0.
Durante su periodo de acceso anticipado, Windblown ha evolucionado constantemente junto con su comunidad, con 10 grandes actualizaciones de contenido y mejoras en la calidad de vida, la jugabilidad y el rendimiento. Los intrépidos Leapers han explorado nuevos biomas, se han enfrentado a temibles enemigos, han experimentado con un arsenal cada vez más amplio y han afrontado de lleno todos los desafíos cambiantes del Vortex.
Ahora, esta nueva actualización incorpora 17 nuevos afijos, un sistema de rareza renovado, nuevas variantes de Regalos Míticos, el regreso de los Golpes Dobles como una Memoria Cifrada y el nuevo Magipez Pez Crono. Además, incluye nuevas islas por explorar, mayor compatibilidad con controles, opciones de accesibilidad para los combos automáticos y mucho más.
Al momento de escribir este artículo, la versión 1.0 de Windblown no tiene una ventana de lanzamiento establecida.
Características principales de la actualización 0.9999999 de Windblown:
- Las nuevas previsualizaciones de los ataques enemigos incorporan un sistema dinámico de alertas que te permite comprender mejor el caos del combate y reaccionar en el momento preciso. Además, se han ajustado los tiempos de los ataques para mejorar el ritmo y la fluidez de los enfrentamientos.
- Las dificultades Cooperativa y Cataclísmica reciben un rebalanceo completo. Ya sea que te abras paso por el Vortex con amigos o te aventures en solitario, notarás los ajustes y mejoras a lo largo de tus partidas.
- ¿Planeas enfrentarte a dificultades más altas? Ten cuidado con los nuevos campos de fuerza enemigos, que solo podrás destruir con tu devastador Alterattack. Domina el arte de contraatacar con toda tu fuerza.
- ¿Llegaste a una bifurcación que no te llevó adonde esperabas? Los nuevos teletransportadores de regreso rápido te permiten adentrarte en estos caminos, abrir el mapa y seleccionar un punto para teletransportarte de vuelta. ¡Dedica menos tiempo a regresar y más a acabar con tus enemigos!
- El sistema de tiendas renovado introduce seis tipos específicos, cada uno con su propia especialidad: Equipo, Regalos, Curación, Mejoras, Memonita y Tienda general. Poder elegir exactamente qué tipo de tienda visitar te da mucho más control sobre tu partida y aumenta las posibilidades de encontrar justo lo que necesita tu configuración.
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