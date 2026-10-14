ZNT Horizon 2026 presentará su segunda edición este 21 de octubre

El publisher brasilero, ZNT PRoductions ha anunciado la fecha de la segunda edición de su showcase digital independiente, ZNT Horizon 2026, el cual se llevará a cabo el próximo 21 de octubre a través del canal de su canal de YouTube a la 1:00 PM hora Venezuela.

Presentado por Bex, David de Venezuela Juega y South East Asia Game Aesthetic, el evento Horizon de este año trascenderá fronteras para explorar juegos desarrollados no solo en Brasil, sino también en toda América Latina y el Sudeste Asiático. Se exhibirán más de 100 títulos provenientes de 14 países diferentes, entre ellos IRONHIVE (Wondernaut Studio/CRITICAL REFLEX), Human.exe (Weird Engine/Black Lantern Collective), HellHeart Breaker (BattleBrew Productions/Red Dunes Games) y muchos más.

ZNT Horizon también servirá para celebrar el décimo aniversario de ZNT Productions, ofreciendo numerosas novedades sobre sus próximos títulos, como AEROPUNX y el plataformas roguelike protagonizado por animales antropomórficos RABBITS ALSO KILL: reZERO, además de muchas otras sorpresas que se anunciarán.

Además de la presentación, contará con una página dedicada en Steam con ofertas que incluirán todos los juegos mostrados en el evento y otros 110 títulos adicionales; la promoción estará vigente del 21 al 28 de octubre.

En la edición de 2025, ZNT Horizon presentó propuestas como Cellrift: Varida Cintilante, Capote, Muse, Coralina, Sophire y demás.

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