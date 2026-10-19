Rumor: Star Wars Battlefront 3 podría ser realidad gracias a Disney

Hace 9 años desde el lanzamiento de Star Wars Battlefront 2 por parte de Electronic Arts, cuando aún poseían la totalidad de los derechos de la franquicia creada por George Lucas para desarrollar videojuegos, la cual venció en 2023 en parte derivado a lo polémico que fue el lanzamiento de esta última entrega debido al abuso de las cajas de botín… Sin embargo, parece que Disney está buscando a algún estudio para que Star Wars Battlefront 3 finalmente se haga realidad.

Según un rumor publicado por Electronic Games Monthly y amplificado por Jeff Grubb a través del podcast Game Mess Mornings!, Lucasfilm ha estado tanteando el terreno para ver quién podría hacerse cargo del proyecto. Y, según esos sondeos, dos estudios concretos estarían entre los candidatos.

El medio afirma que tanto EA DICE como Bungie han mantenido conversaciones sobre la posibilidad de encargarse de la próxima entrega de la franquicia.

Para EA DICE, esto supondría la continuación de una colaboración que dio como resultado el desarrollo y lanzamiento de los dos últimos juegos de Star Wars Battlefront. Por otro lado, Bungie, quien se ha encargado en la franquicia Destiny y en desarrollar Marathon, podría llegar a ser una sorpresa para muchos.

Es importante mencionar que, al momento de escribir este artículo, ni Lucasfilm, ni EA, ni Bungie han comentado nada sobre los rumores. Por esto, recomendamos a nuestros lectores a tomar esta información como un rumor. Si se están llevando a cabo conversaciones, es probable que aún estén en una fase tan temprana que todavía no se esté trabajando en el juego.

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